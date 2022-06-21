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Сегодня, 21:40

В Израиле должен появится новый турнир ATP

Иван Шитик
Корреспондент
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В Израиле осенью состоится новый турнир ATP. Он пройдет с 26 сентября по 2 октября на крытых кортах в Тель-Авиве, сообщает Tennis World.

Ассоциация тенниса Израиля отметила, что пока ждет официального подтверждения от ATP. Если стороны договорятся, организаторы обещают призовой фонд в размере около 1 миллиона долларов

На данный момент в календаре Тура на эти даты запланированы соревнования в Софии и два турнира в Китае: в Ченду и Чжухае.

Однако ранее сообщалось, что ассоциация, вероятно, отменит турниры в Китае в качестве негласной поддержки позиции WTA по делу Шуай Пэн.

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