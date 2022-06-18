В Госдуме назвали успехи Медведева гордостью российского народа

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Галле против Оскара Отте (7:6 (7:3), 6:3).

«Поздравляем Даниила с выходом во второй финал подряд! Его системные высокие результаты после травмы говорят о том, что он сейчас в хорошей форме. Ждем финала и желаем ему победы. Его выступления и успехи — гордость всего российского народа. В такой ситуации, когда нас практически изолировали от международного спорта, осталось всего несколько дисциплин, где участвуют наши спортсмены. Его победы во сто крат сейчас дороже, чем в обычной ситуации. Желаем побед ему, а также всем теннисистам и теннисисткам из России и Белоруссии», — сказал Свищев «СЭ».

Финал турнира в Галле состоится 19 июня.