Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Допинг

15 февраля 2025, 13:52

В Госдуме назвали несправедливой дисквалификацию Синнера: «Три месяца — это ни о чем»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить первую ракету мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

«Это несправедливое наказание, ведь за те же нарушения кого-то дисквалифицируют на два или четыре года. Почему к нему было проявлено такое снисхождение, мне непонятно. Его объяснения были довольно странные, если не смешные и абсурдные. Я считаю, что наказание за нарушение антидопинговых правил должно быть для всех одинаковым, вне зависимости от страны, вида спорта и твоего рейтинга. Его наказание чисто символическое, три месяца — это ни о чем. Дали ему передохнуть, как говорится», — сказал Свищев «СЭ».

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Денис Сафронов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Свищев
Янник Синнер
Читайте также
Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики
В СВР исключили вступление Украины в ЕС сейчас и в среднесрочной перспективе
СКА дает 80 млн Бардакову и скупает игроков «Северстали», а «Спартак» наварился на Хабаровске. Главные трансферные новости КХЛ на 18 июня
Шесть лет спустя. По делу об убийстве отца гонщика «Формулы-1» Петрова произошли громкие аресты
В МО РФ узнали о завышенных объемах хранения возбудителей инфекций на Украине
ИИ стремительно выходит на биржу. Что может пойти не так
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Музетти пропустит Уимблдон-2026
Медведев на пути к третьему финалу Галле. В двух матчах Даниил — без потерь сетов
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Шелтон обыграл Сонего на старте турнира в Галле
Де Минаур обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер сделал первое заявление о трехмесячной дисквалификации за допинг

Кирьос прокомментировал дисквалификацию Синнера

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости