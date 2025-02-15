В Госдуме назвали несправедливой дисквалификацию Синнера: «Три месяца — это ни о чем»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить первую ракету мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

«Это несправедливое наказание, ведь за те же нарушения кого-то дисквалифицируют на два или четыре года. Почему к нему было проявлено такое снисхождение, мне непонятно. Его объяснения были довольно странные, если не смешные и абсурдные. Я считаю, что наказание за нарушение антидопинговых правил должно быть для всех одинаковым, вне зависимости от страны, вида спорта и твоего рейтинга. Его наказание чисто символическое, три месяца — это ни о чем. Дали ему передохнуть, как говорится», — сказал Свищев «СЭ».

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Денис Сафронов