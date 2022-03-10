В ФТР отреагировали на пропуск Джоковичем Индиан-Уэллса из-за проблем со въездом в США

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал пропуск сербом Новаком Джоковичем турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем с въездом в страну.

«Просто в те страны, в которых обязательным требование является вакцинация, он пока не может въезжать и выступать, а там, где не является, может. Он принял такое решение и открыто об этом сказал, вот и все.

Можно ли сказать, что в отсутствии Джоковича Надаль является главной преградой Медведева на пути к титулу? Можно сказать все что угодно, но там всегда большая конкуренция. Но понятно, что Даня — один из наиболее реальных претендентов на победу и по рейтингу. В целом — можно, но то же самое можно сказать и в отношении целого ряда игроков", — сказал Селиваненко «СЭ».

Законодательство США запрещает въезд на территорию страны не привитым от коронавируса людям. Джокович, который категорически отказывается от прививки, уже пропустил по этой причине несколько турниров, в том числе Australian Open.