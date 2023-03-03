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Сегодня, 21:12

В ФТР объяснили, за счет чего Медведев обыграл Джоковича в полуфинале турнира в Дубае

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4) в матче 1/2 финала турнира ATP 500 в Дубае.

«Сегодняшний матч доставил удовольствие теннисным гурманам. Чтобы обыгрывать Новака, нужно показывать свой максимум, что Даниил и сделал, удерживая преимущество на протяжении всего матча», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также вице-президент ФТР поделился ожиданиями от финального матча турнира в Дубае, в котором Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

«Андрей и Даниил знают друг друга с самого детства, поэтому их матчи между собой всегда принципиальны, где бы они не встречались. На турнире в Дубае оба поймали свою игру и подтвердили свои претензии на лидерство. При этом они играют в совершенно разных стилях, так что нас ожидает принципиальный и увлекательный финал», — добавил Селиваненко.

Финал турнира ATP 500 в Дубае пройдет 4 марта. Начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
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