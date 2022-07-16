В ФТР объяснили, почему Рублев проиграл свой первый матч на турнире ATP 250 в сезоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение Андрея Рублева в полуфинале турнира в Бостаде от Себастьяна Баеса (2:6, 4:6).

«Это был первый турнир для Андрея после паузы, столь необходимой ему. Он одержал две хорошие победы, проиграл молодому аргентинцу, для которого не существует авторитетов, для которого Андрей, игрок топ-10, был особым раздражителем. Думаю, что Андрей набирает форму, какая она, может оценивать только сам Андрей и его команда. Это достаточно хороший, ровный результат для первого турнира новой части сезона. Рублев сам знает, на что ему надо обращать внимание. Теннис не состоит из одних побед, поражения тоже полезны для того, что узнать, что тебе нужно доработать», — сказал Селиваненко «СЭ».

24-летний Рублев выступит на следующей неделе на турнире в Гамбурге ATP 500, который он уже выигрывал в 2020-м году.