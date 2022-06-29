В ФТР объяснили, от чего будет зависеть участие российских теннисистов на Кубке Лэйвера

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии российских теннисистов на Кубке Лэйвера.

Как сообщает пресс-служба турнира, в команду Европы заявлены Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Еще трех членов команды назовут позднее.

«По этому году у меня нет пока информации. Это не вопрос допуска, а вопрос выбора организаторов. Совместно с капитанами организаторы выбирают составы команд. А какими критериями руководствуются организаторы — это их исключительно их решение. Странно, если не увидим Медведева? У каждого своя логика. Выбор состава команд — компетенция организаторов турнира», — сказал Селиваненко «СЭ».

Три из шести мест в сборной мира займут канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тэйлор Фриц и аргентинец Диего Шварцман.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.