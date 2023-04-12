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Сегодня, 17:27

В ФТР назвали встречу Хачанова и Рублева в Монте-Карло матчем двух равных по силе теннисистов высочайшего уровня

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего круга турнира ATP 1000 в Монте-Карло между Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

Во втором круге Карен Хачанов обыграл белоруса Илью Ивашко (7:6 (7:2), 6:2). Рублев во втором круге оказался сильнее испанца Хауме Мунара (4:6, 6:2, 6:2).

«У каждого есть свои нюансы, техника каждого имеет свои особенности. Думаю, здесь не имеет смысла делать какие-то прогнозы. Это матч двух равных по силе теннисистов высочайшего уровня. Каждый поединок между ними принципиален в зависимости от того, где, на каком турнире и в каком круге встречаются. Они играют друг против друга с детства, это соперничество, которое проходит через годы», — сказал Селивненко «СЭ».

Матч Рублев — Хачанов запланирован на четверг, 13 апреля.

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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