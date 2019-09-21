В финале турнира в Метце сыграют Цонга и Бедене

Француз Жо-Вилфрид Цонга вышел в финал турнира в Метце. В полуфинале он в двух сетах обыграл соотечественника Люку Пуя.

Соперником Цонга станет Альяж Бедене, который взял верх еще над одним французом.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Люка Пуй (Франция, 4) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Альяж Бедене (Словения) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:1, 6:2