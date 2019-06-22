В финале турнира в Лондоне обидчик Медведева Симон сыграет с Лопесом

Испанец Фелисиано Лопес вышел в финал турнира в Лондоне. В полуфинале он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады, "посеянного" под номером 8.

В финале соперником Лопеса станет француз Жиль Симон, который в полуфинале одолел россиянина Даниила Медведева.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Фелисиано Лопес (Испания, WC) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4