20:33 | Теннис — ATP

В финале турнира в Лондоне обидчик Медведева Симон сыграет с Лопесом

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Испанец Фелисиано Лопес вышел в финал турнира в Лондоне. В полуфинале он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады, "посеянного" под номером 8.

В финале соперником Лопеса станет француз Жиль Симон, который в полуфинале одолел россиянина Даниила Медведева.

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Fever-Tree Championships 

Призовой фонд 2 081 830 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Фелисиано Лопес (Испания, WC) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/qeens/

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