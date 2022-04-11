В Федерации тенниса России отреагировали на поражение Хачанова в первом круге турнира в Монте-Карло

Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова в первом круге турнира в Монте-Карло в матче против аргентинца Диего Шварцмана (7:6 (7:5), 3:6, 3:6).

«Заранее никто не говорил, что он фаворит. Тем более это первый турнир на грунте в сезоне. Если смотреть на процент реализованных моментов, то у него около 5, а у Диего — 7. Он больше создал и больше реализовал. Поэтому это такой рабочий матч, который происходит каждую неделю», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

За 3 часа 9 минут матча россиянин отметился двумя эйсами и двойными ошибками, а также реализовал четыре шанса на брейк. Аргентинец однажды подал на вылет, пять раз ошибся на второй подаче и конвертировал семь брейк-пойнтов.