11 августа, 01:23

Медведев уступил 85-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Цинциннати уступил австралийцу Аламу Уолтону со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 29-летнего россиянина 18 эйсов, 8 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт из 6.

В третьем круге 85-я ракетка мира встретится с чехом Иржи Легечкой.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 12) — 6:7 (0:7), 6:4, 6:1

Даниил Медведев
  • ГлавПатриот

    :rofl:

    12.08.2025

  • Андрей

    Дмитрий Анатольевич, добро пожаловать в клуб неудачников

    12.08.2025

  • hant64

    Цифра из открытых источников, по разным оценкам, Данька заработал от 7,1 до 8,6 млн. долл., я взял практически среднюю. И да, какой бы источник заработка ни был (турниры, реклама, спонсоры), в карман от этого меньше Даньке не упало.

    11.08.2025

  • United States Bank of America

    проиграл потому что шляпа конченная и все кто за него болел такие же

    11.08.2025

  • Кот-матрос

    Откуда цифра 8 000 000? 1-2 круг в среднем 100- 150К. Турниров сыграно 25-27. Итого не более 3 000 000. Есть ещё пара выставочных: ну, положим ещё 1 лимон. Всё. (Если спонсорские, то зто не заработанные)

    11.08.2025

  • Pifia

    а ты не нейтральный сам то что добился в этой жизни по сравнению с Даней? тоже был первой ракеткой мира видимо?

    11.08.2025

  • емен

    Медведев растерял физические кондицции отсюда и такие плачевные результаты ! Смотрел вторую половину первого сета, очень слабый теннис в исполнении Дани, при том что соперник тоже слабый с большим кол-вом ошибок и это австралиец слил тай брейк а не Медведев его выиграл. С таким уровнем тенниса проблемы будут даже в квалификации, так что все закономерно ! Медведеву нужно бегать кросы и ходить в тренажерный зал и только потом выходить на корт !

    11.08.2025

  • emeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь совсем не по теме, но ситуация заставила. Очень надеюсь на Вашу помощь.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, по номeру тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-ДЕСЯТЬ (банк по умолчанию) Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Дане надо что-то делать перед US Open, например вызвать московских попов, чтобы окропили святой водой нескрепные американские корты !:laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • рustot

    Идиото из Монако

    11.08.2025

  • Boris Zvintsovsky

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    11.08.2025

  • hant64

    Медведев уже полгода назад сказал - главное для него сейчас - семья, на втором плане - деньги. И, пока теннис будет приносить деньги в семью, он будет пытаться играть. А категориями "слава", "позор" - это в основном оперируем мы, болельщики. Спортсменам эти понятия, конечно, ведомы, но они в большинстве своём не сильно ими заморачиваются.

    11.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Это фиаско

    11.08.2025

  • Адри Купри

    Все идет по намеченному плану: проигрыш в первом, максимум втором (данном случае фактически первом), и получение за это денег пока дают и можно на следующий турнир за деньгами.

    11.08.2025

  • Кот-матрос

    Я не знаю его приоритетов: здоровье или бабки, семья или позор, и т.д.

    11.08.2025

  • Viktor Gribkov

    надо же сиотреть не только на призовые, но и га рекламные доходы. а они пока достаточно большие. закончит с теннисом, закончатся и рекламные контракты

    11.08.2025

  • hant64

    За прошлый год, который практически мало отличается для Даниила от нынешнего, Медведев заработал около 8 миллионов долларов. Но ты, наверное, безусловно, больше его заработал. Да я просто уверен в этом, что там какие-то жалкие 8 лямов зелени...:grin:

    11.08.2025

  • Coldheart

    Да что он там зарабатывает вылетая в на первых кругах? дай бог свою поездку туда отобьет

    11.08.2025

  • Макс Троев

    На завод токарем!

    11.08.2025

  • Neil

    Позорище.

    11.08.2025

  • AlexBabel

    Заканчивай, не срамись...

    11.08.2025

  • Apei

    учеренно стремится в третий десяток

    11.08.2025

  • Антон Богачев

    надо медведу только еще похудеть, а андреевой еще поправиться на пельмешкам, зрелище будет отпадное

    11.08.2025

  • Антон Богачев

    так уплочено !!! вот увидите, он вообще вылетит из первой сотни - борзописцы всё равно будут его восхвалять

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Только пару дней назад была статья в СЭ, где на полном серьезе предсказывали Дане конкуренцию Синнеру и Алькарасу !:laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • _Mike N_

    бабло не пахнет - в свободное время в Монако за деньги играет с миллиардерами

    11.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Почему опять не написали сколько зелени заработал Данилко? Это ведь теперь главное, что может интересовать в его оставшейся теннисной карьере.

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Даня случайно не родственник Димона ? Мозги те же (как и фамилия) ! :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • _Mike N_

    На US OPen Даня собирается мграть с Миррой в миксте - хорошая пара будет ! :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Даня живет в Монако, там другие ценности - тренер не только тренер, но и бойфренд (при живой жене-то) !

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Лохотрон "Винлайн" поздравляет россиян, которые поставили бабло на победу Дани ! :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • Victorns

    Отработанный пар - все, что осталось от Медведева.

    11.08.2025

  • _Mike N_

    Глисты помешали идиото Дане из Монако выиграть матч !:laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • Антон Богачев

    привет, медвед !

    11.08.2025

  • kolos249

    Нейтральный нашёл своё истинное призвание, отныне он зарабатывает в роли груши, на нём отрабатывают удары более мотивированные теннисисты. А лузер едет дальше, на очередной турнир, где традиционно вылетает уже первом-втором кругах. Этакий теннисный шабашник-гастарбайтер. Перекати-поле.

    11.08.2025

  • makhin.andrej

    Олимпиада. Карма. Аминь.

    11.08.2025

  • Оскара Тому Харди

    Пожалуй,лучше не скажешь.

    11.08.2025

  • Спринт

    Идиото из Монако пораньше с турнирного воза .. организаторам любого турнира легче (тенниская поговорка с Нью-Йорка 2019)

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Это всё...

    11.08.2025

  • igor1972

    Печальное зрелище на самом деле. Жаль, что карьера так быстро закончилась. Понятно, что лучше уже не будет. Спасибо Медведеву за прошлые яркие победы...

    11.08.2025

  • Jubmoj

    Может надо вовремя уйти?

    11.08.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Даня, пора заканчивать

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А впрочем, ничего нового

    11.08.2025

  • Оскара Тому Харди

    "Всё в порядке. Падаем"

    11.08.2025

  • capitan76

    Даааа.... Это полнейшее дно! Даже снизу уже не постучат, если только Кирьос))

    11.08.2025

  • hant64

    Пока будет зарабатывать деньги теннисом, заканчивать смысла нет. А он пока как раз зарабатывает.

    11.08.2025

  • hant64

    Зачем ему сниматься с шлема, где платятся основные бабки?

    11.08.2025

  • hant64

    Смотрел с тайбрейка, в котором Медведев был, по сути, сам собой в последний раз в этом матче. И, чем дальше продолжалась встреча, тем хуже был Даниил. А в третьем сете всё, просто умер. Да и вообще, похоже, теннисист Медведев уже всё, скоропостижно скончался (в спортивном плане, естественно), глобально, так сказать, а не только в этом матче.

    11.08.2025

  • Кот-матрос

    Подумалось: может снимется с USopen?

    11.08.2025

  • Pifia

    Курс взял уверенный. Нисходящий. Тренера бы поменял что ли

    11.08.2025

  • Кот-матрос

    Вроде он сам всё понял, когда присел на лавку... по окончании. Наверное это всё... уже не добегает до простых мячей, да и решения принимает глупые.:thinking: ------------ Даня, спасибо за 2021 год...

    11.08.2025

  • Skotobazenko

    тупо лучший. без шансов, без вариантов

    11.08.2025

  • борис обезьянников

    Что-то у него совсем с мотивацией плохо стало. Лучше уж закончить.

    11.08.2025

  • AndreyV

    Уже даже эмоций у Дани нет. Совсем беда

    11.08.2025

  • andyk82

    После уверенного тай-брейка, так все слить по нарастающей. А в конце прям безнадёжная безнадёга...

    11.08.2025

  • борис обезьянников

    Тошно смотреть на это

    11.08.2025

  • Endeavour1982

    Интересно, в какой сотне рейтинга он будет ошиваться в сл году?..

    11.08.2025

    • Алькарас обыграл Джумхура и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

    Хачанов вышел в третий круг турнира в Цинциннати

