Медведев уступил 85-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Цинциннати уступил австралийцу Аламу Уолтону со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 29-летнего россиянина 18 эйсов, 8 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт из 6.

В третьем круге 85-я ракетка мира встретится с чехом Иржи Легечкой.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 12) — 6:7 (0:7), 6:4, 6:1