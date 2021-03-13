Умбер вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе, где сыграет с Медведевым

Француз Уго Умбер стал полуфиналистом турнира ATP в Марселе. В трех сетах он переиграл соотечественника Артура Риндеркнеха.

За выход в финал Умбер поборется с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 13 марта.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уго Умбер (Франция, 4) — Артур Риндеркнех (Франция, Q) — 4:6, 7:5, 7:6 (7:4)