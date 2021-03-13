Умбер вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе, где сыграет с Медведевым
01:24
Француз Уго Умбер стал полуфиналистом турнира ATP в Марселе. В трех сетах он переиграл соотечественника Артура Риндеркнеха.
За выход в финал Умбер поборется с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 13 марта.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уго Умбер (Франция, 4) — Артур Риндеркнех (Франция, Q) — 4:6, 7:5, 7:6 (7:4)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...