Умбер снялся с турнира в Париже, у него сгорят очки за прошлогодний финал
22-я ракетка мира Уго Умбер отказался от участия в «мастерсе» в Париже из-за травмы спины.
В прошлом сезоне француз дошел до финала турнира, где уступил немцу Александру Звереву. Таким образом, он не защитит очки и покинет топ-30.
25 октября Умбер снялся с полуфинала турнира в Базеле против испанца Алехандро Давидович Фокины. Французский теннисист отказался от продолжения встречи при счете 7:6 (7:4), 3:1 в пользу соперника.
«Мастерс» в Париже стартовал 27 октября и завершится 2 ноября.
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