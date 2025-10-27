Умбер снялся с турнира в Париже, у него сгорят очки за прошлогодний финал

22-я ракетка мира Уго Умбер отказался от участия в «мастерсе» в Париже из-за травмы спины.

В прошлом сезоне француз дошел до финала турнира, где уступил немцу Александру Звереву. Таким образом, он не защитит очки и покинет топ-30.

25 октября Умбер снялся с полуфинала турнира в Базеле против испанца Алехандро Давидович Фокины. Французский теннисист отказался от продолжения встречи при счете 7:6 (7:4), 3:1 в пользу соперника.

«Мастерс» в Париже стартовал 27 октября и завершится 2 ноября.