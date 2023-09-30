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Умбер — о матче с Рублевым: «Андрею нелегко противостоять. Я горжусь тем, что смог победить»

Алина Савинова
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Французский теннисист Уго Умбер поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира ATP 500 в Пекине.

«Я был очень сосредоточен с самого начала второго сета, уровень игры был высоким. Андрею нелегко противостоять, потому что он играет очень быстро. Я горжусь тем, что мне удалось его победить. В прошлом году я не входил в топ-100. Но я чувствую, что последние несколько недель хорошо играю. И я очень рад, что сегодня выиграл», — приводит пресс-служба АТР слова Умбера.

В четвертьфинале турнира 25-летний француз сыграет с еще одним россиянином Даниилом Медведевым. Матч между теннисистами пройдет 2 октября.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-humbert-zverev-davidovich-fokina-beijing-2023-saturday
Теннис
Андрей Рублев
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