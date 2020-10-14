Умбер победил Котова и вышел на Рублева
19:04
Россиянин Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Победитель квалификации уступил французу Уго Умберу — 6:4, 2:6, 3:6.
Ранее во второй круг пробились россияне Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Андрей Рублев, который и сыграет с Умбером. Даниилу Медведеву предстоит игра с Ришаром Гаске.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Уго Умбер (Франция) — Павел Котов (Россия, Q) — 4:6, 6:2, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/petersburg/2020/1/5/
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