Умбер победил Котова и вышел на Рублева

Россиянин Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Победитель квалификации уступил французу Уго Умберу — 6:4, 2:6, 3:6.

Ранее во второй круг пробились россияне Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Андрей Рублев, который и сыграет с Умбером. Даниилу Медведеву предстоит игра с Ришаром Гаске.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Умбер (Франция) — Павел Котов (Россия, Q) — 4:6, 6:2, 6:3