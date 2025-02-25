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Умбер обыграл Легечку на турнире в Дубае

Руслан Минаев

Француз Уго Умбер победил чеха Иржи Легечку в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 9 минут.

Умбер реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов и сделал 6 эйсов за игру.

Во втором круге 5-й «сеяный» сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспуром, который выбил из турнира россиянина Романа Сафиуллина.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Умбер (Франция, 5) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:0

Нуну Боржеш (Португалия) — Артур Филс (Франция, 8) — 6:2, 6:1

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