Умбер победил Махача и вышел в финал турнира в Токио

Француз Уго Умбер обыграл чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 3:6, 6:2.

Матч длился 1 час 47 минут. 18-я ракетка мира Умбер реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. 34-я ракетка мира Махач — 1 из 1 попытки.

Француз вышел в финал и встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 6).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:2