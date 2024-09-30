Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:12

Умбер победил Махача и вышел в финал турнира в Токио

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Француз Уго Умбер обыграл чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 3:6, 6:2.

Матч длился 1 час 47 минут. 18-я ракетка мира Умбер реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. 34-я ракетка мира Махач — 1 из 1 попытки.

Француз вышел в финал и встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 6).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:2

Читайте также
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости