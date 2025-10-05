Руне победил Умбера в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Датчанин Хольгер Руне обыграл француза Уго Умбера в третьем круге турнира в Шанхае — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 35 минут.
В четвертом круге Руне сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 5) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 32).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 10) — Уго Умбер (Франция, 21) — 6:4, 6:4
Габриэль Диалло (Канада, 31) — Давид Гоффен (Бельгия) — 3:0 отказ
