Сегодня, 09:19

Руне победил Умбера в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Датчанин Хольгер Руне обыграл француза Уго Умбера в третьем круге турнира в Шанхае — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 35 минут.

В четвертом круге Руне сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 5) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 32).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 10) — Уго Умбер (Франция, 21) — 6:4, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, 31) — Давид Гоффен (Бельгия) — 3:0 отказ

