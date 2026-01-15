Шевченко проиграл Умберу в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл французу Уго Умберу в четвертьфинальном матче турнира в Аделаиде — 0:6, 3:6.

25-летний Шевченко (104-я ракетка мира) сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его 27-летнего соперника (36-й номер мирового рейтинга) 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Умбер сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания, 1) — Валентин Вашеро (Монако, 5).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уго Умбер (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) — 6:0, 6:3