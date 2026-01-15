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Шевченко проиграл Умберу в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Павел Лопатко

Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл французу Уго Умберу в четвертьфинальном матче турнира в Аделаиде — 0:6, 3:6.

25-летний Шевченко (104-я ракетка мира) сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его 27-летнего соперника (36-й номер мирового рейтинга) 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Умбер сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания, 1) — Валентин Вашеро (Монако, 5).

Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Уго Умбер (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) — 6:0, 6:3

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Александр Шевченко
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