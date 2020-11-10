Участники Итогового чемпионата ATP сдадут тест на коронавирус один раз за турнир
18:17
Организаторы Итогового чемпионата ATP сообщили, что запустили работу «пузыря», созданного для участников турнира, информирует сайт ATP.
Если какой-то теннисист покинет «пузырь» после прибытия, его немедленно дисквалифицируют. Участники должны находиться в своих номерах и ездить на арену и тренировочные корты под контролем.
Участники будут сдавать тест на коронавирус всего один раз. Повторно тест сдается только при появлении симптомов.
На турнир нельзя брать больше трех членов команды. Соревнования пройдут в Лондоне с 15 по 22 ноября.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное