Участники Итогового чемпионата ATP сдадут тест на коронавирус один раз за турнир

Организаторы Итогового чемпионата ATP сообщили, что запустили работу «пузыря», созданного для участников турнира, информирует сайт ATP.

Если какой-то теннисист покинет «пузырь» после прибытия, его немедленно дисквалифицируют. Участники должны находиться в своих номерах и ездить на арену и тренировочные корты под контролем.

Участники будут сдавать тест на коронавирус всего один раз. Повторно тест сдается только при появлении симптомов.

На турнир нельзя брать больше трех членов команды. Соревнования пройдут в Лондоне с 15 по 22 ноября.