Участникам турниров серии ATP 1000 дополнительно выплатят 18,3 миллиона долларов США призовых

Участники девяти турниров серии ATP 1000, которые проходили в 2024 году, получат дополнительные призовые в сумме 18,3 миллиона долларов США, сообщает ATP.

По сравнению с суммой призовых за 2023 год участники турниров 2024 года получат на 6,6 миллиона долларов США больше.

По данным ATP, за счет новых начислений общая сумма призовых для игроков по итогам 2024 года вырастет до рекордных 261 миллиона долларов.