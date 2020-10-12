Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Участник турнира в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Из сетки турнира исчез американец Куэрри

12:52
Сэм Куэрри. Фото Instagram
Сэм Куэрри. Фото Instagram
Теги:

Один из участников предстоящего турнира ATP в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Пресс-служба ATP распространила официальное заявление от организаторов турнира в России.

Имя игрока не называется. Однако из сетки турнира пропал американец Сэм Куэрри, который должен был выступить на кортах Санкт-Петербурга.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир