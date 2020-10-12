Участник турнира в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Из сетки турнира исчез американец Куэрри

Один из участников предстоящего турнира ATP в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Пресс-служба ATP распространила официальное заявление от организаторов турнира в России.

St. Petersburg Open Statement pic.twitter.com/xkWeDk3gFk — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 12, 2020

Имя игрока не называется. Однако из сетки турнира пропал американец Сэм Куэрри, который должен был выступить на кортах Санкт-Петербурга.