Участник турнира в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Из сетки турнира исчез американец Куэрри
12:52
Один из участников предстоящего турнира ATP в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом. Пресс-служба ATP распространила официальное заявление от организаторов турнира в России.
Имя игрока не называется. Однако из сетки турнира пропал американец Сэм Куэрри, который должен был выступить на кортах Санкт-Петербурга.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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