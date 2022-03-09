«Пока нет определенности по поводу его участия». Джокович может пропустить турнир в Индиан-Уэллсе

Турнир в Индиан-Уэллсе (США) выступил с заявлением по поводу участия в соревнованиях второй ракетки мира Новака Джоковича. 34-летний серб, несмотря на невозможность въехать в США, попал в основную сетку турнира.

«Новак Джокович находится в заявочном листе турнира и поэтому был в жеребьевке. Мы находимся в контакте с его командой. Однако пока нет определенности по поводу его участия в турнире. Непонятно, сможет ли он въехать в страну», — говорится в заявлении организаторов в Twitter.

Напомним, что законодательство США запрещает въезд не привитым от коронавируса людям. Джокович, который категорически отказывается от прививки, уже пропустил несколько турниров по этой причине, включая Australian Open.

Джокович получил второй номер «посева» на жеребьевке турнира в Индиан-Уэллсе.