Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Уайлд, выигравший в феврале турнир — первый теннисист с коронавирусом

07:20
Тиаго Сейбот Уайлд. Фото US Open
Тиаго Сейбот Уайлд. Фото US Open
Теги:

Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд сдал положительный тест на коронавирус. В феврале он стал победителем турнира в Сантьяго.

«Всю последнюю неделю провел в самоизоляции, следовал рекомендациям врача. Хочу в очередной раз всем напомнить о важности соблюдать карантин и заботиться о близких», — сказал Уайлд в ролике, опубликованном в Twitter.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир