«У нас с Керри получилась прекрасная битва». Рублев — о выходе в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме
08:46
Россиянин Андрей Рублев, переигравший американца Сэма Керри в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме (7:6 (7:4), 7:6 (12:10) отметил, что у них получилась прекрасная битва.
— На Уимблдоне Керри меня уничтожил, а сейчас у нас получилась прекрасная битва, — цитирует ATP Tour Рублева. — Борьба была равной, но сегодня мне повезло больше.
Следующим соперником россиянина станет канадец Денис Шаповалов.