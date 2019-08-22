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«У нас с Керри получилась прекрасная битва». Рублев — о выходе в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме

08:46
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Россиянин Андрей Рублев, переигравший американца Сэма Керри в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме (7:6 (7:4), 7:6 (12:10) отметил, что у них получилась прекрасная битва.

— На Уимблдоне Керри меня уничтожил, а сейчас у нас получилась прекрасная битва, — цитирует ATP Tour Рублева. — Борьба была равной, но сегодня мне повезло больше.

Следующим соперником россиянина станет канадец Денис Шаповалов.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/winston_salem/2019/

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