Россиянин Андрей Рублев, переигравший американца Сэма Керри в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме (7:6 (7:4), 7:6 (12:10) отметил, что у них получилась прекрасная битва.

— На Уимблдоне Керри меня уничтожил, а сейчас у нас получилась прекрасная битва, — цитирует ATP Tour Рублева. — Борьба была равной, но сегодня мне повезло больше.

Следующим соперником россиянина станет канадец Денис Шаповалов.