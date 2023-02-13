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Сегодня, 01:14

У Ибин сенсационно обыграл Изнера и выиграл первый турнир ATP

Сергей Разин
корреспондент
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У Ибин.
Фото ATP

Китайский теннисист У Ибин в финале турнира в Далласе обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. На счету 23-летнего китайца 7 эйсов и 2 ошибки на второй подаче. У 37-летнего американца 44 подачи навылет и одна двойная ошибка.

Для 97-й ракетки мира это первый титул ATP. Ранее он выигрывал четыре турнира серии «Челленджер» и юношеский US Open.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

У Ибин (Китай) — Джон Изнер (США, 5) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12)

Джон Изнер
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