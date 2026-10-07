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У Ибин после победы в Шанхае: «В теннисе может случиться все». Дальше — Зверев

У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае и сыграет с Александром Зверевым

Василий Рогов

Китайский теннисист У Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае и заявил, что верит в свои шансы в предстоящем матче с Александром Зверевым.

У Ибин победил американца Майкла Чжэна — 6:3, 7:6 (8:6). Китайский теннисист отыграл оба брейк-пойнта, с которыми столкнулся, и выиграл 74 процента очков на второй подаче.

Матч с трибун смотрела мать У Ибина. По словам теннисиста, она приехала в Шанхай из Ханчжоу, а до этого в последний раз видела его игру вживую на Уимблдоне против Новака Джоковича.

«В теннисе может случиться все. Сейчас главное — хорошо восстановиться сегодня и завтра, а через два дня постараться показать свой лучший теннис», — сказал У, комментируя предстоящую встречу со Зверевым. Его слова приводит официальный сайт турнира.

Перед приездом в Шанхай У Ибин завоевал серебряную медаль Азиатских игр, уступив в финале Коулману Вонгу — 2:6, 4:6. Зверев является второй ракеткой мира и в 2026 году выиграл «Ролан Гаррос» и US Open.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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