У австралийского теннисиста Томича симптомы коронавируса

Австралийский теннисист Бернард Томич рассказал, что у него наблюдаются симптомы коронавируса.

— Неважно чувствую себя с 10 марта, — приводит слова Томича Herald Sun. — У меня и так страдает иммунитет, была одышка. Сейчас я организовал себе карантин в Майами, изолировался ото всех. На коронавирус меня еще не проверяли, но симптомы совпадают. Думаю, заразился, когда ехал из Мексики на прошлой неделе.

Не знаю, сколько проведу в изоляции и когда меня смогут проверить. Людям надо относиться к этой ситуации максимально серьезно.

Ранее из-за коронавируса ITF и ATP приостановили свои турниры на шесть недель.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5 833, а 73 968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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