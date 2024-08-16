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Турсунов считает, что Медведев не отличается от Джоковича 15-летней давности

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-теннисист Дмитрий Турсунов оценил уровень россиянина Даниила Медведева.

«Даня талантливый, у него есть потенциал. Только он более эмоциональный в отличие от тех же Синнера и Алькараса. Да, у него это проявляется не часто и не так ярко, как, скажем, у Андрея Рублева, но иногда бывает. Технически тоже есть некоторые моменты, которые можно улучшить. Но в целом он ничем не отличается от Джоковича, допустим, 15-летней давности, когда тот уступал и Рафе, и Роджеру. Но Новак очень долго и упорно работал над собой и в итоге стал круче этих ребят. Уверен, Даня способен сделать то же самое. Здесь вопрос только в том, насколько он готов идти на жертвы, что-то менять. На таком уровне разница между игроками просто мизерная, но, чтобы ее создать, нужно приложить огромные усилия», — цитирует Турсунова RT.

15 августа Медведев уступил чеху Иржи Легечке (6:7 (2:7), 4:6) во втором круге «мастерса» в Цинциннати. 28-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP.

Источник: RT
Теннис
Даниил Медведев
Дмитрий Турсунов
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