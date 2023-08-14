Турниры ATP с 14 по 20 августа: где сыграет Медведев, Рублев и другие

На этой неделе запланирован один турнир ATP.

C 13 по 21 августа в Цинциннати, США состоится ATP Masters 1000 — турнир Western & Southern Open. Соревнования будут проходить в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов.

Среди российских теннисистов на турнир заявлены: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Среди топовых зарубежных игроков выступят Карлос Алькарас, Новак Джокович и другие.

Расписание Western & Southern Open:

13-14 августа.

Первый круг.

15 августа

Первый круг. Начало второго круга.

16 августа

Второй круг.

17 августа, четверг

Третий круг.

18 августа

Четвертьфиналы.

19 августа

Полуфиналы.

20 августа

Финал.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Действующим победителем турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».