Симон победил Андухара на турнире в Токио, Пэр уступил Утияме
08:18
Завершились три матча первого раунда турнира АТР в Токио (Япония).
Француз Жиль Симон обыграл испанца Пабло Андухара (6:4, 6:0). Американец Райан Опелка выиграл у своего соотечественника Тэйлора Фритца (6:3, 6:4). Японский теннисист Ясутака Утияма одержал победу над французом Бенуа Пэром (6:2, 6:2).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ясутака Утияма (Япония, Q) — Бенуа Пэр (Франция, 4) — 6:2, 6:2
Райлли Опелка (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:3, 6:4
Жиль Симон (Франция) — Пабло Андухар (Испания, Q) — 6:4, 6:0