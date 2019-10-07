Турнир в Шанхае. Фоньини обыграл Керри, Чилич уступил Рамосу-Виньоласу
10:26
Результаты матчей первого раунда турнира ATP в Шанхае (Китай).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 10) — Сэм Керри (США) — 6:4, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 6:2
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:2
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