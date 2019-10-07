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Турнир в Шанхае. Фоньини обыграл Керри, Чилич уступил Рамосу-Виньоласу

10:26

Результаты матчей первого раунда турнира ATP в Шанхае (Китай).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия, 10) — Сэм Керри (США) — 6:4, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2019/

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