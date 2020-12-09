Турнир в Санкт-Петербурге лишится категории ATP 500 в следующем году, он вернется в статус ATP 250, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявлял, что оргкомитет St. Petersburg Open постарается сохранить категорию ATP 500.

Категория ATP 500 подразумевает получение победителем 500 рейтинговых очков, ранее у турнира была категория ATP 250 (победитель получал 250 очков). Серия АТР 500 является третьей в списке самых престижных, выше нее находятся серии «Большого шлема» (2 000 очков победителю) и «Мастерс» (1 000 очков).