Турнир в Маракеше. Джере уступил Сонего, Хаасе обыграл Джазири

Сербский теннисист Ласло Джере завершил выступление на турнире в марокканском Марракеше. В матче первого раунда он уступил итальянцу Лоренцо Сонего – 3:6, 3:6.

В других встречах дня Робин Хаасе обыграл Малека Джазири, Хайме Мунар выиграл у Факундо Баньиса.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Робин Хаасе (Голландия) – Малек Джазири (Тунис) – 6:3, 6:4

Хайме Мунар (Испания) – Факундо Баньис (Аргентина, Q) – 6:1, 7:6 (7:3)

Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Ласло Джере (Сербия, 5) – 6:3, 6:3