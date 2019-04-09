07:21 | Теннис — ATP

Турнир в Хьюстоне. Харрисон обыграл Карловича, Томич – Кудлу

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Результаты матчей первого раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Райан Харрисон (США) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:3, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия) - Уго Дельен (Боливия) - 7:6 (9:7), 6:4

Кристиан Гарин (Чили) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 4:6, 6:4, 6:2

Марсель Гранольерс (Испания) - Тэйлор Фритц (США, 5) - 6:2, 4:6, 6:2

Бернард Томич (Австралия) - Денис Кудла (США) - 7:6 (10:8), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/houston/2019/

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