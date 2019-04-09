Турнир в Хьюстоне. Харрисон обыграл Карловича, Томич – Кудлу

Результаты матчей первого раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Райан Харрисон (США) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:3, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия) - Уго Дельен (Боливия) - 7:6 (9:7), 6:4
Кристиан Гарин (Чили) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 4:6, 6:4, 6:2
Марсель Гранольерс (Испания) - Тэйлор Фритц (США, 5) - 6:2, 4:6, 6:2
Бернард Томич (Австралия) - Денис Кудла (США) - 7:6 (10:8), 7:5
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