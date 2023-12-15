Турнир ATP перенесли из Астаны в Алма-Ату

Турнир категории ATP 250, проходивший в Астане, в сезоне-2024 примет Алма-Ата, сообщается на официальном сайте ATP.

Соревнования состоятся с 14 по 20 октября.

Кроме этого, согласно информации на сайте АТР, в календарь тура включен турнир в испанском Хихоне (3-9 ноября), который впервые состоялся в 2022 году. Тогда его победителем стал россиянин Андрей Рублев. В сезоне-2023 турнир не проводился.

Чемпионом турнира в Астане в 2023 году стал французский теннисист Адриан Маннарино, победивший в финале американца Себастьяна Корду.