Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере вошел в топ-20 рейтинга ATP, информирует сайт организации.

На прошлой неделе 22-летний Рублев выигарл турнир в Дохе. Теперь он занимает 18-е место.

Россияин Даниил Медведев вернулся на четвертую строчку, а Карен Хачанов? поднялся на 16-е место.

Три российских теннисиста находятся в топ-20 рейтинга ATP впервые с 2005 года. Тогда в двадцатке были Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.

Рейтинг АТР

Положение на 13 января

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5960

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870

9 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2640

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2565...

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...

18 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1799

?* - положение в предыдущем рейтинге