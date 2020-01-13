Три россиянина — в топ-20 рейтинга ATP впервые с 2005 года
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере вошел в топ-20 рейтинга ATP, информирует сайт организации.
На прошлой неделе 22-летний Рублев выигарл турнир в Дохе. Теперь он занимает 18-е место.
Россияин Даниил Медведев вернулся на четвертую строчку, а Карен Хачанов? поднялся на 16-е место.
Три российских теннисиста находятся в топ-20 рейтинга ATP впервые с 2005 года. Тогда в двадцатке были Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.
Рейтинг АТР
Положение на 13 января
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5960
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870
9 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2640
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2565...
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...
18 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1799
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