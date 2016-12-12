Тренером Джоковича может стать Зимонич

Новак Джокович, прекративший сотрудничество с Борисом Беккером, пригласил в свою команду Ненанда Зимонича. С 40-летним соотечественником, завершившим карьеру после прошлого сезона, серба связывают давние дружеские отношения. Они вместе играли в Кубке Дэвиса и дважды выступали в паре на Олимпийских играх (в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016). При этом основным наставником второй ракетки мира останется словак Мариан Вайда, но он, по всей видимости, не сможет сопровождать игрока на все турниры, сообщает сербское издание Telegraf.rs.