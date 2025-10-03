Тренер Янчук считает, что теннисист Медведев возвращается на свой уровень

Заслуженный тренер России Виктор Янчук по итогам турнира в Пекине считает, что российский теннисист Даниил Медведев возвращается на свой уровень.

«Он играл надежно и временами остро, и если бы он был здоров, то, скорее всего, дошел бы до финала турнира. Я думаю, ничего серьезного с ним не случилось, иначе он уже снялся бы со следующего турнира», — цитирует Янчука ТАСС.

29-летний Медведев дошел до полуфинала турнира в столице Китае, где не смог завершить встречу с американцем Ленером Теном из-за травмы.

Сейчас Медведев выступает на турнире в Шанхае — 4 октября он сыграет с чехом Далибором Сврчиной во втором круге.