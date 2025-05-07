Тренер Синнера заявил, что трехмесячная не является преимуществом для теннисиста

Тренер первой ракетки мира Янника Синнера Симоне Ваньоцци заявил, что трехмесячная дисквалификация не является преимуществом для его подопечного.

«Я был удивлен, прочитав некоторые заявления, даже от экспертов, о том, что трехмесячная дисквалификация может в конечном итоге стать преимуществом для Янника... давайте не будем шутить. Если это так, почему никто не подумал остановиться за все это время?» — цитирует Ваньоцци We love tennis.

23-летний итальянец проведет первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «мастерса» в Риме.