8 мая, 16:10

Тренер Синнера раскрыл мечту теннисиста о «Формуле-1»: «Он болен этим спортом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Тренер трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал о соревновательной натуре итальянца и его страсти к «Формуле-1».

«Люди даже не представляют, насколько Янник любит соревноваться, будь то карты, картинг или что угодно. Если мы играем в теннис и я выигрываю очко, он смотрит на меня с таким раздражением! Вы просто не понимаете, как сильно он хочет стать гонщиком «Формулы-1» — он одержим этим видом спорта, это его мечта. Будьте осторожны: возможно, после завершения теннисной карьеры он действительно попробует себя в гонках», — заявил Ваньоцци в интервью Sky Sport Italia.

Синнер проведет первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «мастерса» в Риме.

