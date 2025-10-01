Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым

Экс-тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара прокомментировал решение о прекращении сотрудничества.

«Жизнь продолжается после 10 лет потрясающих отношений, переживаний, приключений и успеха. Я благодарен богу и жизни, что у меня появился шанс быть важным человеком в жизни Даниила, стать частью его побед. Это начало чего-то нового для нас обоих», — цитирует Сервара «Чемпионат».

По словам французского специалиста, он не пожалел о расставании и отметил, что это решение было верным на 100 процентов как для него, так и для Медведева. Прекращение сотрудничества дало возможность двигаться дальше, отметил Сервара.

Медведев завершил сотрудничество с французским специалистом в августе, в тренерский штаб россиянина вошли швед Томас Юханссон и австралиец Роган Гецке.

За время работы с Сервара россиянин победил на 20 турнирах на уровне ATP, а также выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году.