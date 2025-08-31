Медведев завершил сотрудничество с тренером Сервара

Бывшая первая ракетка мира, 13-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев прекратил совместную работу с французским тренером Жилем Сервара. Об этом объявил Сервара в соцсети.

«Даниил, наше фантастическое совместное приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу. Символично, что именно после этого турнира US Open мы завершаем наше сотрудничество.

Я благодарен и счастлив за все то замечательное, что мы смогли пережить вместе на корте за эти восемь лет. Это навсегда останется в моей памяти.

Я благодарю тебя за доверие ко мне. Я отдал все, каждую секунду, ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, наставлять тебя, поддерживать тебя (даже когда это было трудно) и находить с тобой и командой решения, которые помогут тебе добиться успеха. Я буду помнить о твоей нетрадиционной магии игрока, в которой заключается твоя сила. Я уверен, что это вернется.

Я желаю тебе всяческих успехов, к которым ты стремишься как игрок в будущем. И счастливой жизни как мужчине.

Путь продолжается, работа и достижения требуют внимания каждого из нас... Я желаю успеха нам обоим», — написал 44-летний специалист в соцсети.

Медведев за время сотрудничества с Сервара победил на 20 турнирах на уровне ATP, выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году. При этом свой 20-й титул Даниил завоевал весной 2023-го.

На Открытом чемпионате США-2025 29-летний россиянин уступил в первом круге итальянцу Бенжамену Бонзи. Медведев на четырех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне победил только в одном матч — в первом круге Открытого чемпионата Австралии.