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Сегодня, 16:14

Тренер Серены Уильямс: «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона в борьбе между Надалем и Джоковичем»

Патрик Муратоглу высказался о борьбе Надаля и Джоковича за лидерство по числу титулов ТБШ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Грунтовый сезон обещает быть невероятным. Ключевой момент — кто выиграет «Ролан Гаррос». Если выиграет Рафа, у него будет на два «Больших Шлема» больше, чем у Новака. Если Новак — они сравняются. Битва между этими парнями за число титулов ТБШ невероятна. И «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона», — цитирует Муратоглу Tennis 365.

Надаль на данный момент одержал 21 победу на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе 13 из них были завоеваны на «Ролан Гаррос».

У Джоковича 20 побед на турнирах «Большого шлема», из которых две — на открытом чемпионате Франции. Столько же титулов у швейцарца Роджера Федерера.

Источник: https://www.tennis365.com/french-open/novak-djokovic-and-rafael-nadal-roland-garros-goat-race-patrick-mouratoglou/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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