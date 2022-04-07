Тренер Серены Уильямс: «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона в борьбе между Надалем и Джоковичем»

Патрик Муратоглу высказался о борьбе Надаля и Джоковича за лидерство по числу титулов ТБШ

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Грунтовый сезон обещает быть невероятным. Ключевой момент — кто выиграет «Ролан Гаррос». Если выиграет Рафа, у него будет на два «Больших Шлема» больше, чем у Новака. Если Новак — они сравняются. Битва между этими парнями за число титулов ТБШ невероятна. И «Ролан Гаррос» будет ключевым моментом сезона», — цитирует Муратоглу Tennis 365.

Надаль на данный момент одержал 21 победу на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе 13 из них были завоеваны на «Ролан Гаррос».

У Джоковича 20 побед на турнирах «Большого шлема», из которых две — на открытом чемпионате Франции. Столько же титулов у швейцарца Роджера Федерера.