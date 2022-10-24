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Сегодня, 22:56

Тренер Надаля подтвердил, что теннисист сыграет на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире

Алина Савинова
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выступит на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на тренера теннисиста Карлоса Мойю.

«Прежде чем приехать в Турин, мы должны сыграть матчи в Париже. У нас всегда есть надежда и иллюзии, потому что Рафаэль конкурентоспособен везде», — цитирует тренера Надаля Eurosport.

Летом испанец снялся с полуфинала Уимболдона из-за травмы живота. После этого он принял участие только в Кубке Лейвера.

«Мастерс» в Париже стартует 31 октября. Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/rafael-nadals-coach-carlos-moya-confirms-spaniard-is-set-to-play-in-paris-and-atp-finals-after-recov_sto9201048/story.shtml
Рафаэль Надаль
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