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Тренер Медведева рассказал о пользе изоляции для россиянина

16:00
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Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о тренировках во время паузы в сезоне. Он был прерван из-за пандемии коронавируса до 13 июля.

— Нам повезло, что у нас есть корт, и мы проводим в период изоляции вполне реальные тренировки, — цитирует Сервара Tennis World USA. — Хоть и не знаем, когда возобновятся турниры, действительно работаем, а не притворяемся.

Мы не просто проделываем рутинные занятия, чтобы поддерживать форму, но работаем и над отдельными техническими, физическими и психологическими компонентами. Я бы сказал, что эта изоляция в некоторой степени идет нам во благо. Сейчас есть время на подготовку, которого во время обычного сезона не бывает практически никогда.

Всего на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.

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