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Тренер Медведева показал победное фото из раздевалки сборной России на ATP Cup

11:24
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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева в своем Instagram опубликовал победное фото из раздевалки сборной России после матча с командой Италии (2:1) в четвертьфинале ATP Cup.

В решающей встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5).

Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал. Соперник российской команды определится позже.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры