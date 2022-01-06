Тренер Медведева показал победное фото из раздевалки сборной России на ATP Cup

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева в своем Instagram опубликовал победное фото из раздевалки сборной России после матча с командой Италии (2:1) в четвертьфинале ATP Cup.

В решающей встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5).

Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал. Соперник российской команды определится позже.