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Тренер Медведева — о коронавирусе: «У нас нет четкого плана»

07:14
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Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, рассказал, чем займется теннисист в ближайшее время. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на шесть недель, а все соревнования отменены.

— Мы обязательно придем к какому-то решению, но на данный момент у нас нет четкого плана, — цитирует специалиста L'Equipe. О грунтовом сезоне пока не думаем. Для начала просто нужно вернуться. Люди приспосабливаются ко всему. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Нужно смириться с ситуацией и адаптироваться к ней.

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