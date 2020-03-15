Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, рассказал, чем займется теннисист в ближайшее время. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на шесть недель, а все соревнования отменены.

— Мы обязательно придем к какому-то решению, но на данный момент у нас нет четкого плана, — цитирует специалиста L'Equipe. О грунтовом сезоне пока не думаем. Для начала просто нужно вернуться. Люди приспосабливаются ко всему. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Нужно смириться с ситуацией и адаптироваться к ней.