Тренер Медведева: «Даниил ни разу не пил водку»

Тренер россиянина Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о работе с теннисистом. Медведев — пятая ракетка мира.

— У меня итальянские и польские корни, так что я достаточно близок к России, — цитирует тренера Медведева Tennis World USA. — Но я по-прежнему не знаю русского языка. Пообещал Даниилу, что как только будет свободное время, уделю внимание этому вопросу.

Но я довольно долго изучал русскую культуру. Знаю, что в России часто употребляют водку. Правда, Медведев ни разу ее не пил, по крайней мере, при мне.